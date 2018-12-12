В Турции свадебный фотограф Онур Альбайрак (Onur Albayrak) избил жениха прямо на праздновании после того, как узнал, что тот женится на 15-летней девушке. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Инцидент произошел в июле в турецкой провинции Малатья. Мужчина был приглашен освещать свадьбу и заметил, что невеста больше походит на ребенка, нежели на взрослую женщину. Узнав, что ей всего 15 лет, Альбайрак разгневался, между мужчинами завязалась драка. В результате у жениха оказался сломан нос.

«Ребенок в качестве невесты — не что иное, как жестокое обращение с детьми. Никакая сила в мире не заставит меня фотографировать такую невесту», — отметил фотограф, добавив, что ничуть не жалеет о содеянном.

По словам Альбайрака, он забеспокоился, когда увидел, что девушка дрожит. Фотограф утверждает, что жених первым напал на него, но тот был рад возможности проявить «ответную реакцию».

В Турции вступление в брак разрешается с 18 лет, в исключительных случаях и с постановления суда — с 17 лет. Браки с людьми младше этого возраста считаются вне закона. Тем не менее, как считают правозащитники, для страны проблема насильного вступления в брак в раннем возрасте до сих пор остается актуальной.

Minval.az