Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что более десяти человек хотят получить должность руководителя аппарата сотрудников Белого дома после того, как ее покинет в конце года Джон Келли, сообщает ТАСС.

«Лживые СМИ намеренно подают это в неверном ключе. Многие, более 10 [человек], хотят [занять] пост руководителя аппарата сотрудников Белого дома и борются за него. Почему кто-то мог бы не хотеть иметь одну из действительно замечательных и важных работ в Вашингтоне? Пожалуйста, сообщайте новости правильно; спасибо!» — написал глава государства на своей странице в Twitter.

О том что Келли покинет свой пост в конце года, американский лидер заявил на прошлой неделе. Трамп при этом подчеркнул, что новое назначение может быть временным. Одним из основных кандидатов на эту должность был действующий руководитель аппарата вице-президента США Ник Айерс, однако он ранее заявил, что не станет занимать этот пост, а также сообщил о своем скором уходе из Белого дома.

Согласно информации агентства Reuters, среди других потенциальных кандидатов на должность Келли значатся министр финансов США Стивен Мнучин, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, конгрессмен Марк Медоуз (республиканец от штата Северная Каролина), бывший советник предвыборного штаба Трампа Дэвид Босси, директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни. При этом Мнучин и Малвэни, как сообщал Reuters, дали понять, что не заинтересованы в данной должности.

Minval.az