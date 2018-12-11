Возможность отправки голосовых сообщений добавлена в сервис Instagram.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на официальной странице сервиса в Twitter, передаёт ТАСС.

«Начиная с сегодняшнего дня вы можете отправлять голосовые сообщения через Direct», — говорится в нем. Для того, что отправить голосовое послание, необходимо нажать на иконку микрофона в Direсt и удерживать ее. Максимальная длительность аудиосообщения может составлять одну минуту.

В июне Instagram выпустил обновление, добавив поддержку видеозвонков через Direct. Пользоваться видеочатом можно, выполняя одновременно другие задачи в приложении. В видеозвонке могут участвовать до четырех человек.

Minval.az