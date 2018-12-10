Атлетическая комиссия Невады отложила рассмотрение дела о потасовке после поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229.

Как передает MMA Fighting со ссылкой на исполнительного директора комиссии Боба Беннетта, юристы российского бойца не смогли договориться с американскими властями до положенного срока и попросила отложить заседание комиссии.

Заседание Атлетической комиссии состоится 29 января.

На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин выбежал в зрительный зал и устроил потасовку с тренером ирландца. Секундант Хабиба Зубайра Тухугов и двоюродный брат бойца Абубакар Нурмагомедов в октагоне подрались с Макгрегором.

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