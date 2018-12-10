Российский журналист Аркадий Бабченко, в последние годы проживающий в Украине, покинет страну в случае победы на президентских выборах лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. С таким заявлением он выступил на Форуме свободной России, видеозапись его выступления опубликована на канале Politnavigator TV на YouTube.

«[Как] только Юлия Владимировна становится президентом, я на следующий же день сажусь и еду в Вильнюс, Австрию, Чехию, куда угодно, потому что лично для меня Юлия Владимировна — это означает смерть», — сказал Бабченко. Журналист пояснил, что в случае прихода Тимошенко к власти он будет выслан в Россию.

Также он выразил уверенность, что в случае восхождения экс-премьера на президентский пост на Украине начнется гражданская война.

«Юлия Тимошенко — равно Владимир Путин. Если в Украине к власти приходит Тимошенко, то, я думаю, года через полтора, а примерно столько ей нужно времени, чтобы наворотить и начать в Украине внутреннюю гражданскую войну, Владимир Владимирович просто вводит туда свою армию под видом миротворцев и говорит: «Смотрите, эта страна не в состоянии стать государством, давайте вас просто избавим от этого»», — уточнил Бабченко.

Очередные президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.

Minval.az