Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование в парламенте по соглашению об условиях Brexit.

Мэй отменила голосование, чтобы избежать крупного поражения, подчеркивает Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Напомним, что ранее Европейский суд правосудия постановил, что Великобритания может отказаться от Brexit без согласия остальных членов Европейского союза. При принятии такого решения Великобритания останется в составе Европейского союза и не потеряет свой статус государства-члена.

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