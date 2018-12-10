На внеочередных парламентских выборах в Армении проголосовало 48,63 процентов избирателей. Причина проста – большинство из 2,6 миллиона избирателей отсутствуют в стране. Об этом в понедельник сказал депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде.

Мирзазаде отметил, что проголосовали люди преклонного возраста.

«Политика «великой Армении», которую проводили прежние власти страны, привела к тому, население разъехалось по всем миру в поисках нормальной жизни. Если объективно посчитать население, проживающее в стране, то получится цифра намного ниже нынешней. И у тех, кто остался жить в Армении, нет другого выбора, они утратили веру во власть», — цитирует его слова Trend.

Депутат подчеркнул, что проведение антидемократичных и непрозрачных выборов в Армении видно невооруженным глазом.

Мирзазаде добавил, что оккупационная политика Армении против Азербайджана, в первую очередь, оборачивается, и будет оборачиваться бедой для этой страны.

Minval.az