Арабские страны и США ведут переговоры о создании антииранского альянса. Глава МИД Саудовской Аравии заявил, что «обе стороны хотят, чтобы это произошло», сообщает DW.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил в воскресенье, 9 декабря, что ряд арабских стран ведет переговоры с США о новом соглашении по безопасности для защиты Ближнего Востока от «внешней агрессии». «Работа продолжается, и обе стороны хотят, чтобы это произошло», — сказал аль-Джубейр, добавив, что обсуждается создание Ближневосточного стратегического альянса (MESA, Middle East Strategic Alliance). По словам саудовского министра, в альянс могут войти также Египет и Иордания.

«Цель заключается в том, чтобы достичь договоренностей в области безопасности на Ближнем Востоке, которые могут защитить регион от внешней агрессии и укрепить отношения между США и странами региона», — сообщил аль-Джубейр. Свое заявление он сделал, выступая на пресс-конференции по окончании саммита Совета сотрудничества стран Персидского залива в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Помимо этого, в воскресенье в Госдепартаменте США призвали страны Персидского залива укреплять дружеские отношения, чтобы противостоять Ирану, создав альянс MESA. В некоторых СМИ появлялись указания на то, что новый альянс будет похож на НАТО.

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