Бывший генеральный директор ИТАР-ТАСС Виталий Игнатенко высоко оценил человеколюбие, открытость, умение помнить добро экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева и рассказал журналистам сайта «Москва-Баку».

— Гейдар Алиевич Алиев — человек на все времена. Когда его вспоминаешь, то понимаешь, — какое это было счастье, какое-то время находиться рядом с ним. Масштаб его личности таков, что он мог действительно очень многое за счет своей культуры, обаяния, воли, огромного интеллекта, жизненной правды. Он мог делать очень важные вещи, которые потом сказались на судьбе всего азербайджанского народа. Буквально на судьбе каждого жителя страны. Человек внес вклад в судьбу каждого, память о нем будет жить, наполняясь новым содержанием.

С другой стороны, мы должны помнить, каким он был отцом, дедушкой, мужем, другом и товарищем для соратников. Мне кажется, это очень долго будут вспоминать. Этот человек был настолько глубоким, и настолько нужным для всех, кто был вокруг него. Все это очень важно для тех поколений, что придут нам на смену. Пришли Гейдару Алиевичу на смену. Эти люди должны весь масштаб его личности рассмотреть, узнать и оценить.

Я один из тех счастливцев, кто как-то пересекался с ним. Конечно, я был очень далек по своему положению, задачам, которые перед нами ставила жизнь, но, тем не менее, мы несколько раз пересекались. Для меня и моей семьи это оставило большой отпечаток.

Когда я работал в Администрации президента, мне предложили рабочую дачу на лето. Большую, красивую, хорошую дачу. Я ее осмотрел, и мне показалось по мелким деталям, что хозяин этой дачи куда-то вышел и должен вот-вот прийти. Я спросил, кто тут жил. Мне ответили: «Алиев. Он сейчас в больнице, и на эту дачу не вернется». Честно говоря, мне стало как-то не по себе. В результате, я отказался. Меня долго воспитывали, не давали мне ничего… Годы прошли, я забыл об этом. Кто-то из дачной обслуги проговорился Гейдару Алиевичу о том случае на даче. Прошло много лет, Гейдар Алиев стал президентом Азербайджанской Республики. На одном из приемов мы встретились, и он моим коллегам журналистам рассказал, как все тогда произошло. Я был настолько тронут тем, что он это помнит!

… Всегда оцениваю человека по мелочам. Особенно это важно, когда он занимает очень высокий пост, и у него сохраняются человеколюбие, открытость, стремление прийти на помощь. Если это все есть, то ты понимаешь, что имеешь дело с великим человеком. У него никогда «не закружится» голова, в любой ситуации он будет искать «человеческую изюминку», войдет в положение, будет думать, как сделать лучше. Я думаю, что потом это перекладывается на коллектив, город, страну. А в конечном итоге это приводит к тому, что вокруг и внутри страны создается совершенно другой климат. Подвластно это только человеку недюжинной судьбы и великолепной внутренней культуры. Вот таким и был для меня Гейдар Алиевич.

Minval.az