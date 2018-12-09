Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может объявить о переносе намеченного на 11 декабря голосования по Brexit, сообщает в воскресенье британская газета «Сандэй таймс».

«Ряд британских министров ожидают, что Т.Мэй направится в Брюссель, чтобы снова провести переговоры по Brexit как окончательный дипломатический шаг, и результатом такого шага может стать перенос голосования», — пишет издание.

Газета отмечает, что в случае провала в парламенте голосования по сделке о Brexit это приведет к негативным последствиям для Т.Мэй в качестве британского премьер-министра.

Таким образом, Т.Мэй может попытаться еще раз провести переговоры с Брюсселем об условиях соглашения, которое бы в большей степени устраивало британцев.

В то же время министр по Brexit Стивен Баркли заявил, что голосование по соглашению о выходе Британии из Евросоюза пройдет в британском парламенте именно 11 декабря, сообщает в воскресенье газета «Гардиан».

«Голосование пройдет во вторник. Премьер-министр борется за нас и продолжит оставаться на своем посту (в случае провала голосования)», — сказал С.Баркли.

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