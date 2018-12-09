Президент США Дональд Трамп посоветовал властям Франции, охваченной протестами, отказаться от Парижского соглашения по климату и снизить налоги. Об этом он написал в субботу, 8 декабря, в Twitter.

«Очень грустные день и ночь в Париже. Может пришло время покончить с нелепым и чрезвычайно дорогим Парижским соглашением и вернуть деньги людям в виде более низких налогов?» — написал американский лидер.

Он добавил, что США сделали это и стали единственной крупной страной, в которой выбросы в окружающую среду значительно сократились.

Minval.az