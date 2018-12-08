55-летняя Фьор Пичардо де Велос прилетела в Майами из Доминиканской Республики, чтобы лично присутствовать при рождении внука. В аэропорту женщину задержали по обвинению в торговле наркотиками и затем отправили в мужскую тюрьму, сообщают российские СМИ со ссылкой на Daily Mail.

Вскоре после ареста Фьор Пичардо де Велос почувствовала себя плохо. Женщину отвели в медчасть, и медсестра обратила внимание, что она принимает гормональные препараты. Велос попыталась объяснить, что это таблетки от менопаузы, но это не убедило ни врача, ни медсестру — они сразу же объявили задержанную трансгендером и порекомендовали отправить её в мужскую тюрьму.



Офицеры поверили медицинским работникам и отвезли женщину в тюрьму во Флориде, где посадили в общую камеру с сорока мужчинами. Велос рассказывает, что пришла в ужас от происходящего, ведь заключённые стали издеваться над ней и обзывать «мамочкой». По словам женщины, она боялась даже посетить туалет и была вынуждена мочиться под себя.

Правда открылась, когда Фьор начали искать испуганные родственники. Лишь после этого работники тюрьмы согласились осмотреть задержанную и с изумлением обнаружили, что она и в самом деле женщина. При этом во время осмотра офицеры смеялись над ней, а некоторые даже делали фото.



Теперь Фьор требует наказать медицинских работников и офицеров за небрежность по отношению к ней. Сама она называет произошедшее необычным и жестоким наказанием. Тем не менее неизвестно, какое наказание понесут работники тюрьмы — в первый раз судья отклонил иск, назвав произошедшее обычной ошибкой. Теперь дело рассматривает апелляционный суд.