Экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признал себя виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний. Коэн отметил, что был посредником в передаче средств актрисе «взрослых» фильмов, которой Трамп платил за молчание. Также Коэн признал себя виновным в уклонении от налогов.

Экс-адвокат Трампа оказывал содействие расследованию специального прокурора Роберта Мюллера, изучавшего предположения о том, что президент Дональд Трамп якобы сотрудничал с Россией. Наличие этого «сотрудничества» не раз отрицали и в России, и в Вашингтоне.

Позже Мюллер обратился в суд с отдельным меморандумом, в котором речь идет о том, что к Коэну не имеется никаких претензий, поэтому в дополнительном тюремном сроке нет необходимости.

Также в отношении Коэна выдвигались предположения о том, что он давал ложную информацию конгрессу о сделках Трампа по бизнесу. Однако обвинений адвокату в этом предъявлено не было.

Приговор Коэну вынесут на следующей неделе в Нью-Йорке. Прокуроры требуют для экс-адвоката президента «значительного» тюремного срока.

Minval.az