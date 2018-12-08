Генсек АФФА Эльхан Мамедов после завершения заседания Исполкома ассоциации провел брифинг для журналистов.

«Четыре вопроса были на повестке. Одним из них было обсуждение прошедших года работы и результатов сборной Азербайджана по футболу и других сборных. Глава Департамента судей Фриц Штухлик представил свой отчет, и новые требования УЕФА. Также был предоставлен его план работы», — цитирует Мамедов портал azerisport.com.

«Гурбанов совмещал работу в сборной и клубе, — продолжил он. — После обсуждения было решено, чтобы он работал на одном посту. И приняли решение прервать наш контракт с ним. Для нас важны также результаты «Карабаха». Работать на двух постах сложно. Мы не предполагали, что будет настолько сложно одному человеку вести эти работы и готовить к матчам в турнирах, где участвовали эти команды. Мы поблагодарили Гурбанова за работу. Он приложил немало усилий за эти 12 месяцев. К сожалению, не смогли добиться нужного результата».

«В других сборных тренеры также показали неудачные результаты, кроме Вугара Мамеда, который работал еще до этого. Было решено прервать контракты с тренерами других молодежных и юношеских сборных, кроме юношеской сборной (U-19), которую ждет элитный раунд квалификации ЕВРО», — отметил генсек АФФА.

«В молодежных сборных не все было в порядке. Причем, не только результаты, но и дисциплина хромала. Возьмем, к примеру, сборную U-17, когда в одном матча команда получила аж четыре красные карточки, а после игры неэтично вели себя. Значит, все не так хорошо. Продлили контракт с Вугаром Мамедом который добился успеха с U-19», — сказал Мамедов.

По его словам, исполком дал задание, составить список претендентов.

«Не говорили о том, будет иностранец или нет. Это будет еще обсуждаться», — отметил он.

Minval.az