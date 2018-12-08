Глава Минобороны Грузии Леван Изория подписал в Париже соглашение о приобретении у Франции систем противовоздушной обороны, заявили в пресс-службе военного ведомства.

Как отмечается, сотрудничество двух стран «в компоненте противовоздушной обороны переходит во второй этап», передаёт ТАСС.

«Министерство обороны Грузии подписало с французской стороной новый, очень важный контракт, который предусматривает продолжение сотрудничества в этой сфере», — говорится в сообщении.

В документе приводятся слова грузинского министра.

«Приобретение систем ПВО во Франции — гарантия безопасности воздушного пространства Грузии», — сказал он.

По его словам, реализация контракта о приобретении систем ПВО «будет содействовать укреплению безопасности Грузии в сфере компонента ПВО».

Как сообщал ранее Minval.az, Азербайджан и Франция продолжают переговоры по поставкам вооруженным силам республики систем ПВО «ASTER 30 SAMP/T» и «VL Mica» производства французской компании «MBDA Systems».

Как сообщили в компании, поставка французских систем ПВО на экспорт уже одобрена правительством Франции, в настоящее время идут переговоры по условиям возможного контракта, которые в ближайшее время закончатся подписанием соглашения. Тем более, заявил представитель компании, азербайджанские военные уже ознакомились с системами.

В Минобороны Азербайджана подтвердили интерес к французским системам ПВО и заявили, что приобретение данных систем «позволит Азербайджану обеспечить противовоздушную оборону в самой надежной форме».

Minval.az