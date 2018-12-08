В Министерстве иностранных дел Канады сообщили о намерении выделить Украине $2,5 млн для противодействия российской дезинформации, в том числе в ходе президентских выборов, намеченных на март 2019 года.

«Российская гибридная война в Украине включает дезинформационную деятельность, призванную повлиять на результаты парламентских и президентских выборов в марте и октябре 2019 года», — говорится в тексте, сообщает RT.

Отмечается, что указанная сумма является частью средств материальной помощи украинской стороне, которая оценивается в $50 млн ежегодно.

Minval.az