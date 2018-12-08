Не менее 13 человек в пятницу стали жертвами попытки ограбления банка в бразильском населенном пункте Милагрис (штат Сеара), сообщает бразильская телерадиокомпания «Глобу» со ссылкой на службу судебной медицины.

По ее данным, среди жертв — двое детей 10 и 13 лет.

Нападавшие, намеревавшиеся ограбить банк, взяли в заложники людей находившихся в банке, и устроили перестрелку с прибывшими на место происшествия полицейскими. Перестрелка длилась 20 минут.

Нескольким нападавшим удалось скрыться с места преступления. Их поиск продолжается.

Minval.az