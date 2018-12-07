Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным выразил обеспокоенность по поводу закупки Турцией российских вооружений, передает «Газета.ru».

Об этом Ципрас заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером.

«Я выразил, конечно, президенту Путину нашу обеспокоенность в отношении новых программ вооружения Турции», — сказал Ципрас.

По его словам, стороны также обсудили развитие событий в Восточном Средиземноморье и новую энергетическую карту, которая формируется в этом регионе, роль России, отношения обеих стран с Турцией.

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