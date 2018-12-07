Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу, 7 декабря, в последний раз выступала с речью на съезде партии Христианско-демократический союз и официально покинула пост ее председателя. Об этом сообщает официальная страница партии в Twitter.

«Более 18 лет я была лидером этой великой, гордой, единственной народной партии, и для меня это было большим удовольствием, это была большая честь. Спасибо вам», — заявила Меркель.

Во время выступления Меркель призвала своих однопартийцев придерживаться тех же ценностей перед лицом новых мировых угроз.

«ХДС в 2018 году не должна смотреть назад, а идти вперед, с новыми людьми… но с теми же ценностями», — заявила канцлер.

После речи она едва сдерживала слезы, а делегаты съезда десять минут стоя аплодировали Меркель.

Ein bewegender und berührender Abschied von Angela Merkel als Vorsitzende der @CDU 🙏🏻 pic.twitter.com/Cy4aHjspdc — Julia Klöckner (@JuliaKloeckner) 7 декабря 2018 г.

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