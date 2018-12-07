Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) договорились о сокращении уровня добычи нефти в 2019 году на 1,2 миллиона баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года.

Как пишет мировые СМИ, об этом сообщил председатель конференции ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи на пресс-конференции по итогам встречи в Вене министров стран ОПЕК и государств, не входящих в организацию.

Кроме того, ОПЕК и партнеры вне картеля согласились сделать исключения для ряда стран: Ирана и Венесуэлы, вследствие санкций против них, а также для Ливии, из-за непрекращающихся боевых действий.

Minval.az