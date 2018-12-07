В Азербайджане на каждую могилу будет выделено 5 кв.м. площади.

Как сообщает Report, это отражено в утвержденных новых «Правилах по закладыванию и управлению кладбищами».

Согласно правилам, расстояния между могилами вдоль длинной стороны должны составлять 1 метр, вдоль короткой стороны – 0,5 метра.

Размеры могилы для погребения умершего лица в соответствии с религиозными правилами и местными условиями, определены как: 2 метра в длину, 1 метр в ширину, 1,4 метра в глубину.

С учетом параметров усопшего, разрешается пропорциональное изменение размеров места погребения.

При копании могильной ямы дно могилы должно быть не ниже 0,5 метра над уровнем грунтовых вод.

Для захоронения на кладбище привезенной из-за границы урны с прахом кремированного гражданина Азербайджана, на «Стене скорби» (колумбарии) устанавливается доска с именем, фамилией, отчеством усопшего, датами рождения и смерти. Колумбарные ниши устанавливаются в размере 0,75 метров в длину, 0,6 метра в ширину, 0,4 метра в глубину, или на месте погребения общей площадью 2 кв.м размерами 0,75 метра в длину, 0,6 метра в ширину и 0,8 метра в глубину.

Внутренний объем урны для хранения праха кремированного должен доходить до 4 литров по количеству праха, в зависимости от веса усопшего. Независимо от формы, толщина стенки урны должна составлять 0,02 метра, для ее удобного размещения в нише высота должна быть не больше 0,35 метра, урна должна быть изготовлена из натурального камня или металла.

После погребения на могилу засыпается земля высотой 0,5 метра.

Minval.az