Ситуация вокруг убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи не повлияла на политику США в оборонной сфере по отношению к Саудовской Аравии и, соответственно, на взаимодействие вооруженных сил двух стран.

Как передает ТАСС, об этом сообщил в четверг председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд на конференции, организованной газетой The Washington Post.

«Что касается Саудовской Аравии, то она ничем не отличается от любого другого государства в том смысле, что оборонное взаимодействие с той или иной отдельно взятой страной полностью определяется [оборонной] политикой. К настоящему времени не было никаких изменений в политике по отношению к Саудовской Аравии, которые бы повлияли на взаимодействие вооруженных сил», — сказал он.

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