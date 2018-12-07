60-летняя Шэрон Стоун, имевшая в прошлом немало совсем молодых ухажеров, недавно, видимо, решила, что пора переключиться на бойфрендов более близкого к ней возраста. Как стало известно, не так давно она начала встречаться с 50-летним Энцо Курсио. Да и два ее предыдущих любовника были старше 40 лет. Актер Дэвид Делуиз, с которым Шэрон встречалась четыре года, в этом году отпраздновал свой 47-й день рождения. А кавалеру, с которым актриса крутила роман в начале этого года — предпринимателю-итальянцу Анджело Боффа — исполнился 41 год.

Казалось, с Анджело Шэрон была вполне счастлива: они много путешествовали вместе и даже не пытались скрывать свой роман. Однако с Боффа папарацци удалось заснять Стоун в последний раз в начале октября, когда они отдыхали вдвоем на Майорке, а с тех пор их вместе не видели. Зато на днях, как пишут мировые СМИ, репортерам удалось подкараулить актрису с другим итальянцем — Энцо Курсио. Парочка долго гуляла под руку по улицам Рима, заходя, время от времени, в бутики на шоппинг и в уютные кафе — чтобы передохнуть немного. Они даже вместе посетили англиканский храм — All Saints Church, где помолились вдвоем…

Хотя романтически отношения с Энцо начались у Шэрон совсем недавно, познакомились они уже достаточно давно на благотворительном мероприятии в Варшаве. В течение пяти лет они поддерживали только дружеские отношения, которые теперь переросли в роман… Курсио — журналист, много занимающийся благотворительной работой. Он является кандидатом на Нобелевскую Премию Мира этого года от Италии. Энзо — человек хорошо известный в Италии и не нуждается в том, чтобы «пиариться» за счет отношений с Шэрон. К тому же, он не женат. И, кто знает, может с ним Стоун, которой всю жизнь катастрофически не везет с романами, обретет наконец-то свое счастье в личной жизни.

Minval.az