Страны ОПЕК одобрили предварительную сделку по сокращению добычи нефти.
По данным Reuters, об этом сообщил один из участников встречи.
Как отмечается, министры ОПЕК пока не согласовали объемы снижения добычи.
Страны ОПЕК одобрили предварительную сделку по сокращению добычи нефти.
По данным Reuters, об этом сообщил один из участников встречи.
Как отмечается, министры ОПЕК пока не согласовали объемы снижения добычи.
Дата: 2018/12/06 20:02
Раздел: Экономика
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