Китай требует немедленного освобождения финансового директора компании Huawei Мэн Ванчжоу, которая была задержана в Канаде после запроса США об экстрадиции. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

«Мы требуем…немедленного пояснения причин и оснований задержания, немедленного освобождения задержанной и обеспечения надлежащего соблюдения её законных прав и интересов», — цитирует его РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов Канады задержали Мэн Ванчжоу.

Отмечалось, что в США её подозревают в нарушении американских торговых санкций, введённых в отношении Ирана. В посольстве Китая в Канаде назвали произошедшее «грубым нарушением прав человека».

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