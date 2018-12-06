Резонансный случай произошел на радиостанции ВВС. Ведущая одной из программ прервала прямой эфир, и в результате покончила жизнь самоубийством.

41-летняя ведущая радио BBC Вики Арчер покинула рабочее место посреди прямого эфира. Женщина заявила, что ей нужен перерыв. Оказавшись дома, она приняла опрометчивое решение, покончив с собой.

Мать троих детей работала на радиостанции и вела шоу BBC Radio Shropshire с 15.00 до 19.00. Однако женщина покинула свое рабочее место в пять вечера. Спустя всего несколько часов, в начале девятого, ее бездыханное тело обнаружил отец в ее доме.

После того, как дочь Ли Холиокейя не открыла ему дверь, он забрался в окно. Обнаружив ее без сознания, мужчина вызвал скорую, и самостоятельно пытался вернуть ее к жизни, делая сердечно-лёгочную реанимацию. К сожалению, ничего нельзя было сделать, так как к тому моменту Вики уже была мертва. Прибывшие на место события медики смогли только констатировать смерть, которая наступила около восьми вечера.

Сотрудники признаются, что их коллега выглядела «расстроенной». Уходя с работы она отметила, что ей нужен «перерыв».

Эксперты, просмотревшие личные странички женщины в социальных сетях, пришли к выводу, что Вики имела проблемы с ментальным здоровьем.

В одной из своих публикациях она говорила о сплетнях: «Сплетни редко бывают добрыми, позитивными или обнадеживающими. Они агрессивны и вредны, и, как правило, не имеют к вам никакого отношения».

Примечательно то, что ранее женщина уже дважды пыталась свести счеты с жизнью.

Minval.az