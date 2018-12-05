Производитель сигарет Marlboro Altria Group обсуждает инвестиции в канадскую группу компаний Cronos, производящую марихуану для медицинских целей. Об этом сообщает издание Market Watch со ссылкой на пресс-службу Cronos.

В пресс-службе отметили, что «не может быть никаких гарантий, что такие обсуждения приведут к инвестиционной или другой сделке».

Накануне агентство Reuters также сообщало, что холдинговая компания Altria Group ведет переговоры о приобретении Cronos, поскольку она стремится разнообразить бизнес.

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