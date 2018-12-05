В Нигерии арестована женщина, притворявшаяся супругой президента страны Моххамуду Бухари и проводившая гостей на территорию президентской резиденции, сообщает РБК.

Амина Мохаммед использовала несколько видов поддельных документов и обманом проникала в президентский комплекс. Там она заключала нелегальные договоры с бизнесменами. Сама Мохаммед во время пресс-конференции, посвященной делу, заявила, что все обвинения — ложь. Какое наказание грозит женщине, не уточняется.

По словам представителя Министерства государственной безопасности Питера Афунаньи, скандал разгорелся в ноябре 2017 года, когда первая леди Айша Бухари была за границей.

В это же время бизнесмена Александра Чика Окафор пригласили на президентскую виллу от лица Айши. Мужчина впоследствии обвинил мошенницу в том, что та обманула его на 150 миллионов найра (414 тысяч долларов), заключив сделку на строительство в крупнейшем городе страны Лагосе.

Мошенница воспользовалась тем, что первая леди, министры и другие официальные лица не проходят через все процедуры досмотра, предусмотренные при входе в президентскую резиденцию.

Отметим, что при входе в комплекс любой посетитель должен предъявить спецпропуск, который включает в себя биометрические данные. Кроме того, всех проходящих на территорию комплекса записывают.

Поэтому, как именно женщине удалось «провести» систему, остаётся загадкой.

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