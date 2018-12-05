В столицу Азербайджана в самое ближайшее время вылетит группа следователей для проведения всех процессуальных процедур по этапированию бывшего председателя Государственной таможенной службы Кыргызстана Адамкула Жунусова в Бишкек. Об этом сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями, передает 24.kg.

В ведомстве подтвердили задержание экс-чиновника в международном аэропорту имени Гейдара Алиева в Баку.

Адамкул Жунусов объявлен в розыск по линии Интерпола Финполом Кыргызстана в августе 2018 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 304 «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

По версии следствия, он, занимая должность главы ГТС, организовал «устойчивую коррупционную связь с представителями ОсОО «А.» и другими должностными лицами таможни». Ущерб оценивается на сумму более 166 миллионов сомов.

Накануне сотрудники ГСБЭП задержали заместителя начальника таможни «Северная» Эльнуру Мамбетжунусову.

Minval.az