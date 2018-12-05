Сепаратисты Карабаха отреагировали на предложенный Азербайджаном Армении обмен военнопленными и заложниками по принципу «всех на всех».

Отметим, в феврале 2017 года в плен к армянским сепаратистам при невыясненных обстоятельствах попал гражданин Азербайджана Эльнур Гусейнзаде. Еще с июля 2014 года на оккупированных азербайджанских землях незаконно удерживаются гражданин России Дильгам Аскеров и гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев. Их захватили в Кяльбаджаре при попытке посетить могилы своих родственников. Еще один гражданин Азербайджана — Гасан Гасанов тогда же был убит оккупантами. Незаконный «суд» сепаратистского режима в Нагорном Карабахе приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева — к 22 годам лишения свободы. На них «навесили» и терроризм, и «диверсии», и убийство одного из местных жителей.

Как отметили в «министерстве иностранных дел НКР», «власти республики» неоднократно заявляли о том, что не вели и не ведут каких-либо переговоров относительно освобождения или же обмена Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева. Но при этом заявили, что «в качестве гуманитарного жеста готовы рассмотреть возможность досрочного освобождения гражданина Азербайджана Эльнура Гусейнзаде».

Minval.az