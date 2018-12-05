Бывший помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн предоставил специальному прокурору Роберту Мюллеру информацию о контактах членов переходного штаба республиканца с представителями российских властей.

Об этом говорится в поданных во вторник в суд столичного округа Колумбия документах аппарата Мюллера, передает ТАСС.

Хотя значительная часть информации в них вымарана, можно прочитать, что «подсудимый сотрудничал с расследованием по части [поиска] связей или координации между российским правительством и лицами, связанными с кампанией Трампа». «Подсудимый предоставил [следствию] полученную из первых рук информацию относительно содержания и контекста взаимодействия между переходным штабом [Трампа] и представителями правительства России», — говорится в документе.

«В частности, после выборов подсудимый взаимодействовал с российским послом в США в качестве представителя переходного штаба по двум чувствительным темам: голосованию в Совбезе ООН по резолюции о немедленном прекращении Израилем поселенческой деятельности на палестинских территориях, а также по поводу введения администрацией [экс-президента США Барака] Обамы санкций и других мер против России за ее вмешательство в выборы в 2016 году», — отмечает сторона обвинения.

В том же документе Мюллер просит суд не назначать Флинну меру пресечения в виде тюремного заключения, а избрать самое минимальное возможное наказание, принимая во внимание тот факт, что он оказывал содействие следствию по делу.

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