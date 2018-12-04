Сайт Giphy подвел итоги года и представил 25 самых популярных гифок 2018 года.

Первое место в рейтинге заняла гифка с Карди Би, которая в октябре получила награду American Music Awards как «Лучший исполнитель в стиле рэп/хип-хоп». Также в списке самых популярных гифок есть танцующий гном из мультфильма «Шерлок Гномс», кадры из фильма «Комната» Томми Вайсо и собака, на которую кидают деньги, отмечает RTVI.

По данным Giphy, на их сайте опубликовано уже больше семи миллиардов гифок, на которые ежедневно заходят посмотреть около 500 тысяч пользователей.

via GIPHY

via GIPHY

via GIPHY

via GIPHY

via GIPHY

via GIPHY

via GIPHY

via GIPHY

via GIPHY

via GIPHY

Minval.az