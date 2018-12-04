Сайт Giphy подвел итоги года и представил 25 самых популярных гифок 2018 года.
Первое место в рейтинге заняла гифка с Карди Би, которая в октябре получила награду American Music Awards как «Лучший исполнитель в стиле рэп/хип-хоп». Также в списке самых популярных гифок есть танцующий гном из мультфильма «Шерлок Гномс», кадры из фильма «Комната» Томми Вайсо и собака, на которую кидают деньги, отмечает RTVI.
По данным Giphy, на их сайте опубликовано уже больше семи миллиардов гифок, на которые ежедневно заходят посмотреть около 500 тысяч пользователей.