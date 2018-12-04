Рейтинги одобрения политики президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Эдуара Филиппа упали до рекордных минимумов в 23% и 26% соответственно.

Как передает ТАСС, об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного агентством Ifop для журнала Paris Match и радиостанции Sud Radio.

Как указывает во вторник Paris Match, восемь из десяти французов не одобряют действий президента страны. По данным опроса, рейтинг Макрона снизился на шесть пунктов по сравнению с ноябрем и составил 23%. Как подчеркивает издание, такой же рейтинг в декабре 2013 года имел бывший президент Франсуа Олланд. «Символично, что этот рейтинг соответствует его рейтингу в ходе первого тура президентских выборов во Франции в апреле 2017 года», — отмечает журнал.

Рейтинг премьер-министра страны, по данным Ifop, снизился на 10 пунктов и составил 26%. Как указано в результатах, лишь 19% французов считают, что премьер близок к их проблемам, только 27% граждан Франции он внушает доверие, 28% уверены в том, что премьер может вести диалог, и 29% верят в его способности к реформированию.

Отдельно издание отмечает, что рейтинг партии «Национальное объединение», возглавляемой соперником Макрона на президентских выборах Марин Ле Пен, вырос на пять пунктов и составил 33%.

В опросе, проведенном онлайн 29-30 ноября, приняли участие 1004 человека в возрасте от 18 лет.

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