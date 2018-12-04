Азербайджанский боец Забит Самедов (Маугли) завершает карьеру.

В интервью СМИ Забит заявил, что проведет еще 1 или два боя, после чего завершит карьеру.

Боец также сообщил о планах открыть свой клуб в Азербайджане.

Minval.az