Азербайджанский боец Забит Самедов (Маугли) завершает карьеру.
В интервью СМИ Забит заявил, что проведет еще 1 или два боя, после чего завершит карьеру.
Боец также сообщил о планах открыть свой клуб в Азербайджане.
Азербайджанский боец Забит Самедов (Маугли) завершает карьеру.
В интервью СМИ Забит заявил, что проведет еще 1 или два боя, после чего завершит карьеру.
Боец также сообщил о планах открыть свой клуб в Азербайджане.
Дата: 2018/12/04 13:27
Раздел: Спорт
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