В Ереване состоялось первое заседание так называемого Лазаревского клуба, посвященное проблемам безопасности и обороны.

Армянские СМИ, в частности Лрагир, пишут, что публично была обсуждена Карабахская проблема, а по слухам – за кулисами представители российской стороны говорили о Нахчыванской автономной республики Азербайджана (претензии на Нахчыван в армянской среде существовали всегда – прим. «Минвала»).

Издание отмечает, что армян заверяли, что «на предстоящем заседании обратятся к российско-турецкому Московскому договору 1921 года, согласно которому армянские земли были переданы Турции и Азербайджану».

Minval.az