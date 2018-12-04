Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией прибыли в здание Конгресса, чтобы почтить память экс-президента Джорджа Буша-старшего, гроб с телом которого находится в ротонде Капитолия. Трансляцию вели ведущие американские телеканалы.

Ранее с речью в Капитолии выступил вице-президент США Майк Пенс, а также члены Конгресса.

По данным СМИ, Трамп приглашен на церемонию прощания с Бушем-старшем, однако он не будет произносить речь.

Ранее в понедельник, 3 декабря, гроб с телом 41-го президента США доставил из Техаса в Вашингтон «борт номер один».

Попрощаться с экс-президентом люди смогут до утра среды, 5 декабря.

Minval.az