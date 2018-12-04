Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией прибыли в здание Конгресса, чтобы почтить память экс-президента Джорджа Буша-старшего, гроб с телом которого находится в ротонде Капитолия. Трансляцию вели ведущие американские телеканалы.
Ранее с речью в Капитолии выступил вице-президент США Майк Пенс, а также члены Конгресса.
По данным СМИ, Трамп приглашен на церемонию прощания с Бушем-старшем, однако он не будет произносить речь.
Ранее в понедельник, 3 декабря, гроб с телом 41-го президента США доставил из Техаса в Вашингтон «борт номер один».
Попрощаться с экс-президентом люди смогут до утра среды, 5 декабря.
#Remembering41 pic.twitter.com/9xbFYlZzNs
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 декабря 2018 г.