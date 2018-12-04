Непривычно высокая для начала зимы температура установилась на большей части Японии.

Как передает РИА Новости со ссылкой на NHK, обычная температура в Токио в первые дни декабря +10.

В ряде районов температура поднялась выше +25 градусов. В южной префектуре Оита столбик термометра подскочил до отметки +26,5 градусов, в расположенных чуть севернее Симанэ и Фукуоке до +25.

Очень тепло во вторник и в Токио. Днем почти не встретить людей в верхней одежде, некоторые снимают даже пиджаки и остаются в рубашках. В обеденный перерыв температура в столице составила +22 градуса. Даже на самом северном острове Японии Хоккайдо во вторник +16 градусов.

Метеорологи предупреждают, что днем возможны грозы и смерчи.

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