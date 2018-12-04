Группа кораблей ВМС США во главе с атомным авианосцем John C. Stennis в ближайшие дни зайдет в Персидский залив с целью демонстрации силы Ирану.

Как передает ТАСС, об этом сообщила в понедельник на своем сайте со ссылкой на официальных должностных лиц в Пентагоне американская газета The Wall Street Journal.

По ее данным, заход американских кораблей будет первой подобной операцией в Персидском заливе за последние восемь месяцев. John C. Stennis будет дислоцирован в регионе Ближнего Востока в течение двух месяцев и будет перемещаться большую часть этого времени в пределах залива. Присутствие американского авианосца «определенно обеспечит позитивную разницу» в расстановке сил на случай враждебных действий Ирана в этих водах, пояснил источник газеты в Пентагоне.

Заместитель командующего Корпусом «стражей исламской революции» (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) бригадный генерал Хосейн Салами в понедельник заявил, что доступ Тегерана к технологиям производства баллистических ракет положил конец свободе действий американских авианосцев в Персидском заливе и вынудил Вашингтон отступить.

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