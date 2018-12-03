Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо получил письмо от министра энергетики Катара с уведомлением о намерении Дохи прекратить членство в Организации стран-экспортеров нефти с 1 января 2019 года.

«В письме госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби также выразил искреннюю признательность странам-членам ОПЕК, генсеку организации и всем сотрудникам картеля», — говорится в сообщении ОПЕК.

В заявлении отмечается, что ОПЕК уважает решение Катара о выходе из организации.

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