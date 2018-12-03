Полузащитник молодежного состава футбольного клуба «Локомотив» 18-летний Алексей Ломакин найден мертвым в Москве. Информацию о смерти спортсмена телеканалу 360 подтвердила его мать, некролог опубликован на сайте клуба.

По данным «Московского комсомольца», Ломакин был найден в московском районе Братеево 3 декабря — он замерз насмерть.

Как сообщало агентство «Москва», мать футболиста обратилась в полицию, рассказав, что 30 ноября он уехал на медицинские процедуры в один из спортивных центров клуба, где переночевал, а затем перестал выходить на связь.

Его телефон появился в сети только 2 декабря. Мать футболиста выяснила, что он забыл его в рюкзаке в салоне такси, в котором ехал со своим другом Иваном. Тот рассказал, что они вместе пили спиртное, но не помнит, где проводили время.

В заявлении в полицию мать Ломакина отметила, что ее сын «иногда употребляет медицинский препарат „Тропикамид“, от которого поведение его становится неадекватным».

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