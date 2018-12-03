По результатам третьего квартала текущего года Nar продемонстрировал высокую динамику роста и представил несколько успешных проектов.

В результате работ по усовершенствованию после второго квартала года было установлено более 370 станций 4G и более 70 станций 3G. В настоящее время Nar имеет 1620 станций 4G и более 2670 станций 3G на территории страны. Благодаря быстрому увеличению числа базовых станций 4G и 3G, Nar предоставляет услуги мобильной связи даже в самых отдаленных деревнях Азербайджана. В результате сетевых работ центры более 40 регионов Азербайджана, помимо Баку и Апшеронского полуострова, охвачены сетью 4G Nar. Таким образом, за третий квартал абонентская база мобильного оператора увеличилась на 4%. В настоящее время Nar обслуживает почти 2,2 миллиона абонентов благодаря более 7300 базовым станциям.

В результате предоставления услуг высококачественного мобильного интернета, с помощью недавно установленных базовых станций 4G Nar, количество пользователей интернета Nar 4G выросло в два раза по сравнению с началом 2018 года. В настоящее время число абонентов, пользующихся качественным интернетом 4G от Nar достигло полумиллиона.

Другим важным проектом, осуществленным Nar в третьем квартале, стало обновление бренда и слогана. Обновленный бренд Nar призван удовлетворять потребности клиентов и быть для них надежным партнером.

Известный своими нововведениями, Nar впервые на телекоммуникационном рынке Азербайджана представил приложение «Nar TV» — онлайн-телевидение. «Nar TV» предоставляет возможность смотреть до 100 местных, региональных и международных спортивных, развлекательных, кино и новостных телеканалов в любое время и в любом месте с мобильных телефонов или планшетов.

Кроме того, в течение 3-го квартала Nar продемонстрировал рост уровня удовлетворенности клиентов. Nar удалось повысить показатель лояльности клиентов, расширив сеть 3G, 4G и LTE-A по всей стране и предлагая абонентам высококачественные мобильные интернет-пакеты по выгодным ценам. В течение 3-го квартала индекс лояльности клиентов вырос на 11%, а индекс удовлетворенности Интернета вырос на 4%.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). В рамках стратегии направленной на постоянное улучшение качества своей сети, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков. По результатам сравнительных тестов, проведенных во втором квартале 2017 среди сетей мобильной связи, сеть оператора Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи. Тестирования проводились независимой международной компанией P3 Communications, путем измерения качества клиентского опыта в использовании услуг.

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