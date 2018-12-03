2-го декабря с территории близ одного из домов на улице Маяковского на машине «Скорой помощи» в медцентр Гюмри была доставлена жительница Ширакской области 1961 года рождения Джульетта Газарян, которая скончалась в больнице. У нее были диагностированы политравма, закрытая черепно-мозговая травма, закрытая травма грудной клетки, травматический шок и кома, сообщает Лрагир со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Армении.

По факту возбуждено уголовное дело по пункту 14 части 2 статьи 112 (“Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего”) Уголовного кодекса РА.

Для выяснения обстоятельств, имеющих существенное значение для уголовного дела, назначены экспертизы.

По данным телекомпании ГАЛА, женщину мог избить до смерти военнослужащий расположенной неподалеку 102-й российской базы.

Прокурор Ширакского марза Карен Габриелян в ответ на запрос телекомпании не опроверг, но и не подтвердил эти сведения. Он сказал, что рассматриваются различные версии, и он не может их раскрыть в интересах следствия.

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