В Баку в январе-сентябре 2018 года среднемесячная номинальная зарплата работников выросла на 0,2 процента, составив 785,6 маната, говорится в сообщении Госкомстата, передает Тренд.

Самую высокую среднемесячную зарплату получают работающие в промышленной, финансовой, страховой сферах, занимающиеся профессиональной научно-технической деятельностью, а также работники сферы информации и связи, работающие на предприятиях и в организациях, занимающихся строительством.

Самая низкая зарплата у работников, оказывающих услуги здравоохранения и социальные услуги, а также у работающих в сельском хозяйстве, в сфере операций с недвижимостью, на предприятиях и в организациях сфер образования, отдыха, развлечений и искусства.

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