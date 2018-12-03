Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в аргентинской столице Буэнос-Айресе, отвечая на вопрос аргентинского журналиста армянского происхождения, заявил, что Турция не причастна к вымышленному «геноциду армян» 1915 года.

«Турцию нельзя обвинять в совершении геноцида в отношении армян. Оставим это обсуждение историкам. Это не является частью нашей истории и мы готовы на любые обсуждения», — цитирует Эрдогана аргентинско-армянское издание «Prensa Armenia».

Президент Турции отметил также, что власти страны никогда не дискриминировали армянское население страны, которое ныне составляет около 100 тыс. человек.

«Знаете ли вы, сколько армян сейчас живет в моей стране? Сотни тысяч. Около 30 тысяч из них – граждане Турции, остальные живут без документов. И мы им это разрешили. Они не подвергаются никакой дискриминации из-за гражданства, и мы никого из-за этого не депортировали. Мы очень человечны в нашем поведении и продолжим оставаться такими», — заявил Эрдоган.

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