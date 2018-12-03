Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в период военного положения будет проведена передислокация подразделений к границе с Россией.

«Состоится передислокация соответствующих подразделений для усиления обороны границы», — цитирует Порошенко УНИАН.

По его словам, в стране пройдут учения, а в областях, где объявлено военное положение, также будут проведены учебные сборы с резервом первой очереди.

«Мы имеем полную информацию о резком увеличении российских войск вдоль нашей границы и в оккупированном Крыму. И все возможности, которые дает военное положение органам власти, будут использованы для усиления охраны государственной границы с Российской Федерацией и административной границы с Автономной республикой Крым», — сказал Порошенко.

Ранее президент Украины заявил, что Россия развернула военную наземную группировку вдоль украинской границы.

«В целом вокруг Украины, вдоль границы… развёрнута наземная группировка общей численностью более 80 тысяч военнослужащих, около 1,4 тысячи артиллерийских систем и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2,3 тысячи боевых бронированных машин, более 500 самолётов и 300 вертолётов», — сказал он.

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