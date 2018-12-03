В Милане 5 декабря пройдёт встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна, на которой стороны обсудят урегулирование в Карабахе, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«Министр иностранных дел Азербайджанской республики Эльмар Мамедъяров и и.о. министра иностранных дел республики Армения Зограб Мнацаканян при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ встретятся 5 декабря 2018 года на полях сессии 25-й встречи Совета министров ОБСЕ в Милане», — заявили в ведомстве.

Minval.az