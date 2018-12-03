Французская компания «MBDA Systems» поставит Азербайджану системы ПВО «ASTER 30 SAMP/T» и «VL Mica», об этом сообщает близкое к Министерству оборонной промышленности Азербайджана издание AzeriDefence.

«Мы получили разрешение французского правительства на экспорт систем в Азербайджан. Переговоры с азербайджанской стороной по купле-продаже систем завершатся в ближайшее время», — сказал представитель компании.

По его словам, азербайджанская сторона уже ознакомилась с системами и осталась довольной ее характеристиками. «Считаем, что эти системы позволят Азербайджану обеспечить противовоздушную оборону в самой надежной форме», — добавил он.

MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia) — ведущий европейский разработчик и производитель ракетных систем.

Minval.az