Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что ему и лидеру правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили не удалось сойтись характерами, из-за чего их отношения прекратились. Об этом Маргвелашвили заявил в интервью Русской службе Би-би-си.

«Мы, можно так сказать, не сошлись характерами. Так что это прекратилось сразу же, и больше попыток налаживать отношения у нас не было. И результатом этого было то, что правящая партия, которая меня выдвинула и с которой я вместе баллотировался, начала ущемлять институт президента, не признавать мою политическую позицию», — заявил Маргвелашвили.

Он добавил, что в последний год в его отношении «началась тотально агрессивная риторика». По оценке главы государства, из-за этой ситуации пострадали страна и партия.

Маргвелашвили считает, что Иванишвили продолжал играть важную роль в принятии политических решений, даже после того, как он покинул пост премьера.

Президент отчасти согласен с доводами оппозиции, которая обвиняет Иванишвили в единоличном управлении страной. Вместе с тем, он заявил, что все эти годы «не вдавался в детали» и говорил с членами Кабмина Грузии как с независимыми политиками.

«Я вижу: фактически бывший премьер-министр, сейчас уже лидер партии, принимает решения. Однако я не вдаюсь в детали. Все эти годы, когда я общался с премьер-министром, или с председателями парламента, или с министрами, я говорил с ними как с независимыми политиками. Мое убеждение было: если тебя зовут премьер-министр, я с тобой говорю как с премьер-министром, и меня не интересуют слухи о том, кем ты себя считаешь», — сказал он.

Маргвелашвили не стал баллотироваться на второй срок, заявив, что не хочет быть главой государства с очень ограниченными полномочиями. Сразу после инаугурации пятого президента вступят в силу поправки в конституцию, согласно которым полномочия главы государства будут существенно сокращены. Президент хоть и останется главой государства и главнокомандующим, все решения ему придется согласовывать с правительством.

Маргвелашвили заявил, что «решение еще больше урезать права президент» стало следствием «личностной абсурдной вендетты»

«Мне быть только церемониальной политической фигурой очень сложно. Сложно быть первым избранным лицом, смотреть на те проблемы, которые в государстве есть по многим направлениям, и играть только церемониальную роль. Для меня как для политика это было бы очень трудно и в личном, и в политическом плане. Так что я не баллотировался исходя из тех изменений, которые они сделали в конституции», — заявил он.

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