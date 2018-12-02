Как стало известно, Анджелина Джоли и Брэд Питт наконец-то смогли договориться о том, как они «поделят» своих детей. Заявление об этом сделала законный представитель Джоли — адвокат Саманта Деджин. Она сообщила, что супруги подписали соглашение об опеке над своими шестью приемными и биологическими детьми. Между прочим, на то, чтобы прийти к этому, Анджелине и Брэду понадобилось два с лишним года. Ведь о начале бракоразводного процесса, в ходе которого Джоли первоначально категорически требовала единоличной опеки над детьми, было объявлено еще в сентябре 2016-го.

Что же касается подписанного соглашения, то оно, как заявила Деджин, «было достигнуто на основании рекомендаций назначенных судом психологов, внимательно изучивших данную ситуацию. Так что теперь, после подписания данного документа отпала необходимость дальнейшего рассмотрения вопроса об опеке в суде. При этом, содержание и детали соглашения были признано строго конфиденциальным — в целях защиты интересов детей…»

Как сообщают мировые СМИ, теперь, по всей видимости, очередное заседание суда, которое было предварительно назначено на 4 декабря, будет отменено. Впрочем, подписание соглашения об опеке еще не означает, что бракоразводный процесс завершен. Как уже сообщалось ранее, Джоли и Питт не зря недавно продлили действие контракта с частным судьей, который ведет их дело. Ведь прежде, чем развод Анджелины и Брэда будет признан окончательным, им предстоит еще завершить раздел имущества и денежных средств. А, если просочившаяся в СМИ информация верна, пока найдено решение еще далеко не всех вопросов, связанных с материальным аспектом развода.

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