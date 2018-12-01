Президент России Владимир Путин на встречах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель нарисовал схему конфликта российских пограничников с украинскими военными в Черном море.

Как передает «Медуза», это следует из слов его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

«Схематично <…> продемонстрировал, такую схему он нарисовал», — сказал Песков журналистам.

По словам Пескова, 1 декабря на встрече с Меркель Путин «дал исчерпывающие объяснения по черноморскому пограничному инциденту», как и накануне на встрече с Макроном.

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